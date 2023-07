Mbappé-Psg, strappo Non parte con la squadra per il Giappone

Kylian Mbappé non farà parte del Psg che oggi volerà in Giappone per una tournée precampionato. Il club campione di Francia, dopo il 2-0 nell’amichevole di ieri contro il Le Havre dove l’attaccante è andato in gol entrando nel secondo tempo, ha reso nota la lista dei 29 convocati e in elenco non c’è la stella francese.

Il Psg non spiega la sua assenza, mentre L’Equipe sostiene che la scelta è dovuta alla situazione contrattuale del campione del mondo del 2018, in scadenza di contratto e deciso a non rinnovare, forte di un presunto accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. Con Luis Enrique, invece, gli italiani Donnarumma, Verratti e Cher Ndour.

Potrebbe portare quindi a novità clamorose la situazione di Mbappé, in scadenza nel 2024 (con opzione al 2025). Il presidente Psg Nasser Al-Khelaifi era stato chiaro: illogico, per il Paris, cedere tra un anno l’attaccante a costo zero. Un obbligo al rinnovo che però non è stato recepito dall’attaccante, che guadagna 72 milioni lordi a stagione dopo i 180 milioni incassati alla firma un anno fa.