Marquez penalizzato negli Stati Uniti, la Honda fa ricorso

La Honda non ci sta e fa ricorso sul ’posticipo’ della penalizzazione a Marc Marquez. La casa giapponese ha deciso di opporsi alla decisione di far scontare la penalità inflitta a Marquez non nel prossimo Gp in calendario (in Argentina in questo weekend) ma in occasione della prima gara in cui lo spagnolo riuscirà a scendere in pista.

Marquez sarà comunque assente in Argentina dopo l’operazione alla mano destra per ridurre la frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice.