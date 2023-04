Marquez, niente Spagna Il Gp del Kazakistan cancellato dal mondiale

E adesso sono quattro. Portogallo (luogo dell’incidente), Argentina, Texas e alla fine anche Spagna. Il viaggio mondiale di Marc Marquez è ormai un calvario senza fine. La mano fratturata nel folle incidente di Portimao continua a dargli problemi, e ieri all’alba il pilota spagnolo ha capito, dopo l’ennesimo controllo medico, che anche il Gp di Jerez, quello di casa sua, avrebbe dovuto seguirlo dalla tv. O al massimo dal box Honda. Honda che si conferma molto preoccupata del rapporto con il campione, praticamente out (o fuori dai giochi mondiali) per infortunio da quasi tre stagioni. Le possibilità che a fine 2023 si arrivi a una rescissione del contratto in essere, salgono di settimana in settimana. "Correre sarebbe stato rischioso", ha ammesso Marquez, dando appuntamento a Le Mans, in Francia fra 15 giorni. Al suo posto, a Jerez, Honda ha convocato dalla Superbike, Lecuona.

Intanto per i ritardi nei lavori di costruzione che avrebbero dovuto portare all’omologazione del circuito, Dorna ha cancellato dal calendario il Gp del Kazakistan che si sarebbe dovuto correre il prossimo 9 luglio. La gara non sarà sostituita.

Riccardo Galli