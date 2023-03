Marquez e il nuovo format, avvio nella bufera

di Riccardo Galli

PORTIMAO (Portogallo)

Tutti contro Marquez. Tutti tranne Giacomo Agostini, la Leggenda. E questo obiettivamente fa riflettere sulla raffica di giudizi, fischi da stadio che gli sono piovuti addosso quando domenica sera ha lasciato il circuito di Portimao, polemiche e penalizzazione (per la verità piuttosto tenue), incassati da Marc Marquez, dopo il fattaccio con cui ha acceso il suo ritorno a tempo pieno nel Mondiale di MotoGp.

Traiettoria folle e contatto altrettanto folle con Oliveira, con schianto che avrebbe potuto avere ben peggiori conseguenze di una mano (la sua) rotta e operata d’urgenza. L’episodio ha scatenato l’inferno sul regolamento e soprattutto sui giudici del Motomondiale (vedi le accuse dell’ad Aprilia, Rivola), ha fatto infuriare il rivale colpito e affondato (ovvero Oliveira) e fatto salire sul banco degli imputati Marquez. Lesto ad assumersi la responsabilità di un incidente da raptus, altrettanto lesto a chiedere a scusa a tutto e a tutti per poi correre a Barcellona e affrontare la sala operatoria.

"Non mi piace tutto quello che si è detto su Marc – ecco la difesa ‘pesante’ di Agostini –. Ha esagerato, ok. Ha sbagliato, ha chiesto scusa ed è stato penalizzato: dunque basta. Mi sembra assurdo continuare a spingere sul piano delle accuse, mettere Marquez sul banco degli imputati senza appello. "Stiamo parlando di ragazzi che vanno a trecento all’ora – continua Agostini – con moto incredibili da trecento cavalli e pressioni altrettanto incredibili. Dunque può capitare a tutti di sbagliare. L’importante è che il pilota si accorga dell’errore, lo ammetta e poi… poi si deve ripartire".

Accuse o difesa di Ago a parte, resta comunque il fatto che per Marquez, la punizione decisa non sembra essere stata così… esemplare. Due ‘long-lap’ da scontare in occasione del Gp di Argentina, ma lui in Argentina non ci sarà perché appunto fresco di operazione alla mano (anche Oliveira dovrà dare forfait per le conseguenze dell’urto in pista). Di conseguenza saltando la gara di domenica, salterà anche la penalizzazione. L’obiettivo di Marquez è tentare di tornare in pista in Texas, a metà aprile, proprio come vorrebbe fare Enea Bastianini (scapola rotta in Sprint Race, mentre le libere di venerdì avevano messo fuorigioco Pol Espargaro protagonista di una terribile caduta).

Vedremo, ma di sicuro, fra Argentina e States, per la Ducati di Bagnaia e per i piloti Aprilia, si tratta di una occasione unica per tentare il primo allungo in direzione del Mondiale sfruttando l’assenza di due rivali diretti.