Marquez e Bastianini saltano il Texas

Slitta il rientro di Marc Marquez e anche di Enea Bastianini. L’italiano ieri ha girato in moto, ma non potrà ancora gareggiare ad Austin così come Marquez, che ha annunciato il suo forfait sul suo profilo Instagram: "Dopo un’ultima TAC, è stato confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Mi sono consultato col team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña dell’ospedale Ruber Internacional di Madrid, e abbiamo deciso di non correre alcun rischio. Perciò non potrò correre ad Austin", ha scritto Marquez.