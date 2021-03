di Riccardo Galli "Finalmente ci sfidiamo in MotoGp". Luca Marini il messaggio l’ha mandato forte e chiaro: quella sfida, quella personalissima sfida, è quasi una dedica al fratello. A Valentino Rossi. E così fra i mille motivi che accenderanno la stagione del Motomondiale c’è questo – coinvolgente – duello in famiglia fra Luca e Valentino. Marini debutta in MotoGp con una Ducati (del Team Avintia) e porta nella classe...

