Matteo Manassero è tornato al comando dopo il terzo giro del Campionato Nazionale Open. Sul percorso di Miglianico (Chieti) il 27enne veneto (nella foto) ha completato la terza giornata in 67 colpi raggiungendo il punteggio totale di -9. Oggi per le ultime 18 buche partirà con un colpo di vantaggio su Jacopo Vecchi Fossa, trionfatore nel 2018 e in crescita con 2 giri in 67 e 66. Al terzo posto l’amateur Massimiliano Campigli (-6) che, leader al giro di boa, è incappato in una giornata negativa con un giro da 73 colpi.

a.r.