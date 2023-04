Madrid, ancora tutti contro Alcaraz Nuove speranze di Nadal verso Parigi

Campione in carica e idolo di casa, non può che essere il grande favorito del torneo Atp 1000 di Madrid, al via oggi, dopo aver trionfato a Barcellona. Anche perché due mostri sacri hanno dovuto dare forfait. Novak Djokovic ha il gomito in disordine, Rafael Nadal non ha ancora recuperato al guaio allo psoas, anche se cresce la fiducia per la partecipazione al ‘suo’ Roland Garros, vinto 14 volte. Ma in quali condizioni sarà, poi, Rafa, dopo tanti mesi lontano dai tornei?

Ad Alcaraz non mancano gli avversari. Dallo Tsitsipas che però ha appena steso in finale in Catalogna, a quel Medvedev che nel 2023 ha ripreso una marcia da top player. E poi ci sono Rublev, il trionfatore di Montecarlo, e Holger Rune, rampantissimo fresco di titolo a Monaco. Tutti lanciati verso Roma e Parigi nella calda stagione della terra rossa.

E gli azzurri? Purtroppo le assenze... non ci mancano. Per malanni assortiti, sono fuori Yannik Sinner (febbre), Matteo Berrettini (addominali ko) e Fabio Fognini (piede). Quindi puntiamo quasi tutto su Lorenzo Musetti (nella foto), salito al numero 18 Atp e visto in grande condizione nella semi persa contro Tsitsipas a Barcellona. Scenderà in campo venerdì ai trentaduesimi, l’avversario è ancora da definire. Si gioca alla Caja Magica, e tutti speriamo che sia lui a tirare fuori dal cilindro altre imprese.

Lorenzo Sonego, n.47, ci sarà dopo essere arrivato agli ottavi a Monaco, uscendo contro Garin. C’è anche Marco Cecchinato in lizza, ed è in netta risalita. Ma poi, c’è tutta una nuova ondata di altri italiani pronti a stupire. Andrea Vavassori, 27enne torinese n.164 del ranking, si è imposto sul brasiliano Felipe Meligeni Alves, 176 Atp, con il punteggio di 6-3 7-6(12) e accede al tabellone principale di Madrid.

In tabellone anche Andrea Arnalsi, 22enne ligure, numero 105 del mondo, che si è imposto sul francese Arthur Fils, 124 Atp, con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.