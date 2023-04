Macchini d’argento agli Europei Coppa del mondo, dominio Raffaeli

E’ finita con altri due argenti e il secondo posto nel medagliere per l’Italia, l’Europeo di ginnastica di Antalya, in Turchia. Il primo argento di giornata è arrivato dalla campana Manila Esposito alla trave, seconda medaglia personale dopo l’argento a squadra. Il secondo argento è arrivato dal marchigiano Carlo Macchini alla sbarra. Con queste due medaglie l’Italia sale a quota sette. Per entrambi è la prima medaglia individuale a livello continentale.

La Esposito ha totalizzato il punteggio finale di 13.700, arrivando dietro alla sola olandese Sanne Wevers, oro per un solo decimo (13.800). Terza la britannica Ondine Achampong (13.533). L’anconetano ha chiuso il proprio esercizio con lo score di 14.233, mettendosi alle spalle l’ucraino Illia Kovtun (bronzo con 13.966), e arrivando dietro il croato Tin Srbic, che ha beffato l’italiano per soli 33 millesimi (14.233). L’Italia ha concluso gli Europei seconda dietro la Gran Bretagna con 9 podi. Per la spedizione azzurra due medaglie d’oro, nella prova a squadre maschile con Yumin Abbadini Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati, e Alice D’Amato nelle parallele asimmetriche. Quattro gli argenti, Macchini, Esposito oltre ad Asia D’Amato al volteggio e la squadra femminile nel concorso generale (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito e Giorgia Villa). Un bronzo per Alice D’Amato nel concorso generale individuale.

In coppa del mondo di ginnastica ritmica invece Sofia Raffaeli ha ottenuto quattro ori a Tashkent, in Uzbekistan. La campionessa del mondo in carica, ha dominato nel cerchio con 34.850 davanti alla tedesca Kolosov e all’uzbeka Ikromova; alla palla con il record personale di 33.850 ancora su Kolosov e sulla slovena Vedeneeva; alle clavette con 33.850 punti e al nastro con 32.700 punti. Sabato l’azzurra aveva dominato il concorso generale. Le cinque medaglie d’oro di Tashkent si aggiungono alle otto vinte nelle prime due tappe di Coppa del Mondo ad Atene e Sofia, portando il bottino del ’Vulcano di Chiaravalle’ a quota 13 medaglie.