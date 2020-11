Per l’amichevole con l’Estonia dell’11 novembre e i due impegni decisivi per la qualificazione in Nations League con Polonia e Bosnia (15 e 18 novembre), il ct Roberto Mancini ha convocato 41 calciatori. Prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per l’esterno difensivo del Milan Davide Calabria. Torna a vestire la maglia azzurra 4 anni e mezzo dopo l’ultima convocazione Roberto Soriano del Bologna. Mancini ha chiamato in Nazionale anche Ciro Immobile, in attesa che si chiarisca la situazione legata ai tamponi ed alla positività al Covid.

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret , Sirigu;

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Lu. Pellegrini, Romagnoli, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Pessina, Soriano, Tonali.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegrini.