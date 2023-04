Lukaku, Correa e Lautaro: disastro in attacco

ONANA 6. È il primo costruttore di gioco, verticalizza più lui dei centrocampisti. Sul gol subito può far nulla.

DARMIAN 5,5. Meno preciso di altre volte. Sale poco a destra in supporto di Dumfries.

DE VRIJ 6. Sbroglia un paio di matasse a centro area. Si arrende a problema fisico.

BASTONI 5. Qualche transizione del Monza lo pesca fuori posizione e diversamente da Lisbona non trova la giocata giusta.

DUMFRIES 4. Tratta il pallone senza grazia e contro avversari che non lasciano campo non ha qualità per saltare l’uomo.

BARELLA 5,5. Uno dei più vivi in avvio, anche se regala una grande occasione al Monza. Cala vistosamente nella ripresa.

ASLLANI 6. Piace perché dimostra personalità e apre il gioco usando ambo i piedi. La produzione offensiva resta al minimo.

MKHITARYAN 5,5. Ha il passo per produrre le accelerazioni centrali in grado di scardinare un po’ il fortino brianzolo. Guadagna una buona punizione dal limite. Poco altro.

GOSENS 4. Senza squilli a sinistra. In pratica non arriva mai sul fondo.

CORREA 4. Alti e bassi, anche troppi. Di Gregorio gli nega un gol, in altre circostanze si perde da solo.

LUKAKU 4. Un tentativo di testa largo a inizio partita, poi si mette a giocare di fisico spalle alla porta e rischia di scomparire dalla gara. Altre due buone opportunità non sfruttate nella ripresa.

All. INZAGHI 4. Il campionato è un disastro. La squadra ha ritmi compassati nel pressing e non produce occasioni.

ACERBI 5. C’è lui nella zona di Caldirola quando l’avversario colpisce. BROZOVIC 5. Un’altra ammonizione evitabile. CALHANOGLU 6. Mette Martinez davanti alla porta per il possibile 1-1. MARTINEZ 5. Calcia addosso a Di Gregorio un’occasione colossale. DZEKO 5. Ingresso che cambia poco.

VOTO SQUADRA 4

m. t.