Nel giorno del ritorno di Robben (che dopo un anno sabbatico ritrova il campo con il Groningen), l’altro gemello del Bayern Frank Ribery tira fuori una vera e propria prodezza e porta avanti la Fiorentina in un Olimpico tristemente affollato di cartonati di tifosi e teso a rincorrere la Juve volata a +7 nella vigilia con il Lecce. Ribery inventa un gol straordinario: prende velocità in slalom tra Patric e Parolo, si apre una finestra per concludere e lo fa battendo Strakosha. Nella ripresa la Fiorentina sfiora il raddoppio con una clamorosa traversa di Ghezzal e la Lazio in generale non dà l’impressione di essere nella serata migliore: la sconfitta subita in rimonta a Bergamo e la netta vittoria della Juve col Lecce hanno probabilmente avuto un effetto pesante anche sul morale della squadra di Inzaghi. La partita cambia però al 21’: nella serata di scarsa vena di Lazzari e Immobile, ci pensa Caicedo a sbucare all’improvviso in verticale in area, Dragowski esce come può e quando Caicedo gli sposta la palla non ha più possibilità di evitarlo anche se le immagini dimostrano che l’attaccante trascina la gamba per cadere ben prima dell’impatto. Rigore di Immobile e 1-1. La Lazio quest’anno ha sette vite: e in una serata non facile tira fuori il colpo del ko a 8 minuti dalla fine con Luis Alberto che firma il 2-1 e riporta Inzaghi a -4 dalla Juve. La corsa scudetto resta apertissima.

