Lube-Trento e Perugia-Modena La Superlega sceglie stasera le finaliste per lo scudetto

Stasera non ci saranno più dubbi, dopo le belle di garacinque delle semifinali che iniziano alle 20.30: è il momento di scegliere le finaliste della Superlega di volley. A Civitanova (diretta Raisport) i campioni in carica della Lube ospiteranno l’Itas Trentino dopo aver rimontato dallo 0-2. Alla stessa ora al PalaBarton di Perugia si affronteranno la Sir Safety Conad Perugia e la Leo Shoes PerkinElmer Modena. Entrambe le serie sono sul 2-2, il fattore campo è stato quasi sempre cancellato. Le squadre sono stanche dopo una stagione che le ha costrette agli straordinari, Trento giocherà stasera la partita numero 51 della sua stagione e il suo astro nascente Michieletto dopo le Olimpiadi ha giocato anche gli Europei e mondiali under 21.