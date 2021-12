La Coppa del Mondo di sci passa sulle nevi di Beaver Creek (Colorado) dopo lo scorso fine settimana monopolizzato dal maltempo in Canada. Sulla pista ‘Birds of Prey’ andranno in scena in quattro giorni altrettante gare: oggi alle 19.45 italiane il primo di due superG, quello di domani sarà invece alle 18.45. Sabato (ore 19) la prima discesa libera, domenica (ore 20) la chiusura. Chance per Dominik Paris, a caccia del primo acuto stagionale. Ora è la Coppa femminile a spostarsi a Lake Louise in Canada. Domani (20.30) e sabato (20.30) il superG, domenica discesa libera (18.30).

