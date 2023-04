L’Open d’Italia dal 4 maggio: apre la marcia verso la Ryder Cup

L’Open d’Italia come antipasto della Ryder Cup. A 170 giorni dal via della sfida tra il team Europe e il team Usa - terzo evento sportivo più importante al mondo che per la prima volta in Italia - è tutto pronto per l’80esima edizione dell’Open. In programma dal 4 al 7 maggio, proprio sul percorso che poi ospiterà la Ryder, l’appuntamento metterà in palio 3.250.000 dollari. Saranno 156 i giocatori in campo e tra quelli già annunciati l’inglese Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder. Difenderà il titolo lo scozzese Robert McIntyre, mentre l’Italia punterà in alto con Guido Migliozzi che insegue la qualificazione alla Ryder.