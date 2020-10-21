Ordine d’arrivo 16^ tappa Udine-San Daniele del Friuli: 1) Jan Tratnik (Slo, Bahrain) km 229 in 6h 04’ 36’’ (media 37,69), 2) O’ Connor (Aus) a 7’’, 3) Battaglin a 1’14’’, 4) Malecki (Pol) st, 5) Swift (Gbr) st, 6) Vendrame a 1’21’’, 8) Fabbro st, 28) Almeida (Por) a 12’54’’, 29) Hindley (Aus) a 12’56’’, 30) Nibali st, 34) Kelderman (Ola) st. Classifica: 1) Joao Almeida (Por, Deceuninck) in 65h 45’ 08’’, 2) Kelderman (Ola) a 17’’, 3) Hindley (Aus) a 2’58’’, 4) Geoghegan Hart (Gbr) a 2’59’’, 5) Bilbao (Spa) a 3’12’’, 6) Majka (Pol) a 3’20’’, 7) Nibali a 3’31’’, 8) Pozzovivo a 3’52’’, 10) Masnada a 4’24’’, 12) Fuglsang (Dan) a 5’09’’.
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