Vincenzo Nibali raddoppia: nel 2022 correrà Giro d’Italia e Tour de France, come ha già fatto tre volte in carriera, l’ultima quest’anno.

A 37 anni il siculo affronterà anche grandi classiche come la Sanremo, dove resta l’ultimo vincitore italiano, il Giro delle Fiandre e, per la prima volta, la Parigi-Roubaix. Sia al Giro che al Tour lo Squalo avrà al fianco il colombiano Miguel Angel Lopez.

Doppio impegno anche per Tadej Pogacar, che mai ha affrontato due grandi corse a tappe nello stesso anno: il fenomeno sloveno volterà ancora le spalle al Giro d’Italia, concentrandosi prima sul Tour, per centrare in Francia il terzo successo consecutivo, poi sulla Vuelta di Spagna, dove al debutto due anni fa finì terzo con tre successi di tappa rivelandosi come predestinato al grande pubblico del ciclismo.

Pogacar, 23 anni, appena rieletto sportivo dell’anno nel suo Paese davanti a Primoz Roglic e al cestista star dell’Nba Luka Doncic, amplierà anche il calendario delle classiche correndo la Sanremo, il suo primo Fiandre e le due conquistate quest’anno, Liegi e il Giro di Lombardia.

a.cos.