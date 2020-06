Ditelo voi a Zlatan Ibrahimovic come si calcia un pallone, se avete il coraggio. Fabio Capello l’ha fatto. Juventus, anno 2004: lo svedese sbarca in Italia con una valigia piena solo di talento e sfacciataggine. Alla fine di ogni allenamento, Capello e lo staff trattengono il ragazzone per fare lezioni di tiro. Già, Ibra a lezione. "Appoggiava il piede troppo vicino al pallone, invece doveva tenerlo più largo - racconta l’ex tecnico goriziano -: l’abbiamo corretto sul modo di calciare". E fu così che, da un dettaglio, nacque Ibrahimovic. Potrebbero pesare molto i dettagli in un campionato che riaccende le luci oggi dopo il buio del Coronavirus. Capello, si rialza il sipario. Cosa dobbiamo aspettarci? "E’ tutto aperto, anche per lo scudetto. E’ un finale di stagione a cui si arriva come se fosse un inizio: questo paradosso può generare sorprese. Non si sa come si presenteranno le squadre,...

Ditelo voi a Zlatan Ibrahimovic come si calcia un pallone, se avete il coraggio. Fabio Capello l’ha fatto. Juventus, anno 2004: lo svedese sbarca in Italia con una valigia piena solo di talento e sfacciataggine. Alla fine di ogni allenamento, Capello e lo staff trattengono il ragazzone per fare lezioni di tiro. Già, Ibra a lezione. "Appoggiava il piede troppo vicino al pallone, invece doveva tenerlo più largo - racconta l’ex tecnico goriziano -: l’abbiamo corretto sul modo di calciare". E fu così che, da un dettaglio, nacque Ibrahimovic. Potrebbero pesare molto i dettagli in un campionato che riaccende le luci oggi dopo il buio del Coronavirus.

Capello, si rialza il sipario. Cosa dobbiamo aspettarci?

"E’ tutto aperto, anche per lo scudetto. E’ un finale di stagione a cui si arriva come se fosse un inizio: questo paradosso può generare sorprese. Non si sa come si presenteranno le squadre, magari qualcuno è riuscito a trovare qualcosa di diverso nella preparazione".

E’ possibile un effetto-Coppa sul campionato? Aver perso la finale e in quel modo, può aver tolto certezze alla Juventus?

"Sarebbe grave se accadesse. Le certezze con una squadra di campioni ci devono essere sempre, la loro forza è proprio quella di non essere mai contenti di vincere. Ho sentito parlare di assuefazione: non scherziamo. Ho allenato squadre con la pancia piena, ma i giocatori non volevano mai perdere. Per questo, credo che la Juventus sarà ancora protagonista. Certo, deve ritrovarsi, ma il campionato è una cosa diversa. In Coppa era un dentro o fuori, c’era una tensione diversa. Piuttosto penso che le squadre che hanno già giocato avranno rodaggio in più rispetto, per esempio, a Lazio e Atalanta".

Ci spieghi cosa sta succedendo alla squadra di Sarri.

"Ha provato a giocare senza centravanti, con uno che non ha mai voluto fare il centavanti, come Ronaldo, e uno che non può farlo, come Dybala. Senza uno alla Higuain, tutto l’impianto fa fatica. Se tornerà il Pipita, vedremo una Juve diversa".

Crede che l’argentino sia un giocatore ancora motivato?

"Conosco bene Gonzalo, l’ho volli io a Madrid (nel dicembre 2006, ndr). Avrà tanta voglia di riscattarsi. Lui è uno che ha bisogno di essere in condizione come tutti: se ritrova il ritmo, Sarri non se ne priverà. Higuain fa i movimenti sempre giusti, e se ha una palla buona difficilmente la sbaglia".

A Sarri viene contestata una gestione non impeccabile delle stelle. Lei ha allenato gente come Van Basten, Gullit, Ronaldo il ‘Fenomeno’, Totti, Batistuta. Consigli?

"Io allenavo i grandi campioni e li trattavo come facevo con tutti gli altri elementi della squadra. Non concedevo mai nulla di più, perché, prima di ogni cosa, c’è il rispetto del gruppo. E, non prendiamoci in giro, la squadra conosce i suoi valori: se i giocatori facessero la formazione, credo che per dieci-undicesimi sarebbe uguale a quella dell’allenatore. Poi, certo, è l’allenatore che fa la tattica, l’impronta che dà è tutta sua".

Il problema è che l’impronta di Sarri proprio non si vede.

"Ho la sensazione che i bianconeri in questo momento non riescano a fare le cose che sanno fare meglio. E poi c’è un tema atletico: la Juventus in questo momento non ha i novanta minuti nelle gambe, infatti in Coppa, ha giocato mezz’ora bene, poi il resto sottotono".

L’entusiasmo congelato sul più

bello: crede davvero nella Lazio per lo scudetto?

"E’ una società ben organizzata, con un direttore sportivo bravissimo e un allenatore che fa cose buonissime. Sono sicuro che abbiano preparato tutto alla perfezione. E poi c’è un fatto: mi sembra che i giocatori siano molto determinati. Ecco, la voglia e la qualità possono essere un mix vincente".

Se domani battesse la Samp, l’Inter di Conte andrebbe a -6. Comunque troppo lontana?

"No. Anzi, ha un calendario più facile rispetto alle altre. Se infila delle vittorie, può ritrovare lo spirito di inizio campionato".

Eriksen l’ha convinta fin qui?

"Che fosse un ottimo giocatore si sapeva, l’Inter l’ha preso per questo. Aveva bisogno di ritrovarsi, e ha fatto un’ottima partita col Napoli. Adesso deve fare la differenza: l’infortunio di Sensi gli regala quello spazio e quella serenità che possono farlo decollare".

Se il Milan decidesse di privarsi di Ibrahimovic?

"Perderebbe un punto di riferimento sul quale costruire qualcosa per il futuro. Lui è la pietra d’angolo. E’ uno che vuole vincere sempre: quando costruisci una squadra giovane, è assolutamente necessario avere uno come lui, ti dà la tranquillità, fa crescere tutti. Io non avrei alcun dubbio a confermarlo".