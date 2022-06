L’Inter corre per Lukaku, il Milan in stand-by

di Mattia Todisco

Il Lukaku-bis è apparecchiato. Che lo vogliano o no gli ultras nerazzurri, la cui fredda reazione al ritorno del belga è stata bilanciata dall’entusiasmo del resto della piazza, l’attaccante sta per cominciare la sua seconda avventura interista. Oggi le visite mediche di rito, la firma sul nuovo contratto, per ora soltanto un prestito di un anno con ingaggio ridotto (ma comunque significativo) rispetto a quanto percepito a Londra. Tutto in tempo per avere di nuovo i vantaggi fiscali del Decreto Crescita, condizione posta dall’Inter per riabbracciarlo a Milano. Sarà una toccata e fuga.

Il giocatore avrà modo di incrociare la dirigenza, il presidente Zhang, di ringraziarli di persona dopo averlo fatto già al telefono nei giorni scorsi. Poi riprenderà la via della Sardegna e continuerà le vacanze, godendo di qualche giorno in più di riposo rispetto a chi dovrà presentarsi il 6 luglio (ha giocato con il Belgio a inizio mese). Per ora niente incontri con gli ex e futuri compagni, sparsi in giro per il mondo, a cui ha già avuto modo di scrivere nelle chat di Whatsapp per annunciare l’imminente ritorno. Potrebbe fare la conoscenza del solo Asllani, visto che il ventenne centrocampista albanese è atteso al medesimo iter di esami e firme da apporre.

È il prescelto per il ruolo di vice-Brozovic, l’Inter ha scommesso sul suo talento in erba sperando che sbocci completamente e farà lo stesso con Bellanova, acquisito in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Onana e Mkhitaryan, invece, hanno già svolto le visite: manca solo l’annuncio ai primi giorni di luglio. La ciliegina sarebbe Dybala, ma devono uscire almeno Sanchez e Vidal. Oltre a Skriniar, conteso tra PSG e Chelsea. Valutato 80 milioni di euro dall’Inter, è la cessione che permetterebbe di mettere a posto il bilancio e chiudere per Bremer e Milenkovic in difesa.