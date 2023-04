L’imbattibile Inzaghi di coppa

Leo Turrini

Peccato che i regolamenti non lo permettano. Altrimenti, poteva essere un’idea per il presidente Zhang: tenersi Simone Inzaghi per le Coppe e affidare la squadra ad un altro allenatore per il campionato…Scherzi a parte, con questa Inter sembra appunto di stare sempre su Scherzi a parte. Da mesi è un vago susseguirsi di tentativi per offrire uno straccio di spiegazione alla schizofrenia di una squadra che adesso si è appena qualificata per la finale di Coppa Italia a spese della Juventus. La Beneamata sta sognando addirittura l’appuntamento (a Istanbul) con la gloria e con la Storia passando attraverso l’EuroDerby con il Milan. In campionato occupa faticosamente il sesto posto…

La verità, lo confesso ai miei quattro lettori, è che nessuno ci ha capito niente. Zero. Eserciti di opinionisti hanno vivisezionato le mosse di Inzaghi, dei giocatori, della dirigenza e bla bla bla. Risultato: nada de nada.

Forse, a cospetto di questo nerazzurro viaggio infinito tra discese ardite e risalite, forse conviene rassegnarsi alla genuina follia del calcio. Che può essere narrato e vissuto con scientifica precisione, ma rimane un gioco, in cui la componente psicologica esercita un ruolo micidiale. Inzaghi probabilmente non è genio del football. In compenso deve essere uno sciamano: quando scorge la sagoma di una Coppa, si trasfigura. Con l’Inter ne ha già vinte tre, avrà l’opportunità di conquistare la quarta.

E dietro l’angolo ci sta sempre Istanbul.