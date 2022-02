Un primato, verrebbe da dire, in pieno stile LeBron James. Perché segnando 26 punti (con l’aggiunta di 14 rimbalzi e 8 assist) il Prescelto supera Kareem Abdul Jabbar. Tra regular season e playoff, da quando è entrato nel mondo Nba, LeBron ha segnato 44.157 punti, 8 in più del leggendario numero 33 di Los Angeles. Ma nonostante il primato (36.526 punti in regular season ai quali aggiungere i 7.631 nei playoff), James mastica amaro perché i suoi Lakers vengono sconfitti dai Golden State Warriors, 117-115.

Decisivo Klay Thompson, mentre LeBron, nonostante sfiori la tripla doppia rimugina sugli ultimi errori. Il nuovo primato, dopo i quattro anelli (due con Miami, quello storico con Cleveland e uno proprio con i Lakers), consacra una volta di più la figura del Prescelto che a 37 anni continua a fare la differenza nella Nba, dimostrando di essere davvero uno dei più grandi, sullo stesso livello di quello che è sempre stato il suo modello, ovvero Michael Jordan.