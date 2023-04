Leao stellare e il Napoli torna sulla terra

di Ilaria Checchi

La prima delle tre sfide che vedono Napoli e Milan fronteggiarsi tra campionato e Champions ha regalato un grandissimo successo ai rossoneri, che conquistano la terza piazza tenendosi alle spalle i cugini e la Roma. A far gioire il tecnico emiliano non sono stati solo uno straripante Diaz e un Leao che, dopo più di due mesi di astinenza, ha lasciato la sua firma con una doppietta strepitosa, ma l’intero collettivo che ha gestito con lucidità e intensità una prova complicatissima dominando totalmente la corazzata di Spalletti.

In un Maradona sold out il primo test ha visto la capolista scendere in campo priva dell’infortunato Osimhen e sostituito da Simeone, centravanti nel tridente completato dall’intoccabile Kvara e da Politano, mentre Pioli è tornato al vecchio 4-2-3-1 dando una chance a capitan Calabria e a Kjaer, mentre Krunic si è ripreso la casella al centro, con Brahim Diaz spostato a destra a supportare Giroud.

Proprio il fantasista spagnolo è stato il protagonista di serata, non solo per l’assist al bacio servito a Leao in occasione del vantaggio, ma soprattutto per lo 0-2 siglato mandando a vuoto Mario Rui e infilando di sinistro il portiere azzurro: il portoghese, invece, dopo 11 gare a secco, ha ritrovato il gol infilando Meret al 17’ con un tocco sotto a capitalizzare la palla filtrante del numero 10.

Una rete nata sull’out di destra da Calabria e finalizzata dall’esterno sinistro, redarguito poi dal suo tecnico per aver esultato provocatoriamente sotto la curva di casa.

Il primo tempo è stato perfetto, non solo per il doppio vantaggio confezionato ma per l’approccio mentale rispetto a Kvara e soci, che hanno alzato i giri del motore senza però sorprendere un Maignan inoperoso. I ritmi alti hanno fatto da padroni anche nella ripresa dove Giroud ha subito sfiorato il tris mentre il portiere francese ha risposto presente su Kim e, con la faccia, su Mario Rui: nel momento di maggiore pressione del Napoli, però, ci ha pensato Leao a scrivere la parola fine trovando il bis personale con un mancino potentissimo da sinistra, dopo aver ubriacato Rrahmani con una finta delle sue.

La gara perfetta del Milan ha premiato con il suo primo centro stagionale anche il subentrato Saelemaekers (percussione personale dalla trequarti, difesa azzurra saltata e Meret battuto) di fronte a una capolista che si è sgretolata e, nonostante i tanti cambi fatti da Spalletti, ha dovuto cedere il passo a un Diavolo che si è ritrovato.