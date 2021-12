Roma, 6 dicembre 2021 - Dopo la partita contro il Galatasaray di Europa League la stagione di Thomas Strakosha sembrava segnata, e invece nell'ultimo turno l'albanese sembra aver ritrovato il posto da primo portiere nelle gerarchie, chiudendo così la sua parentesi più difficile nell'esperienza in biancoceleste.

La perdita del posto e la riconquista

Nella scorsa stagione Strakosha aveva perso il posto in favore di Reina: Simone Inzaghi aveva scelto di promuovere l'esperto portiere spagnolo a titolare, relegando così Strakosha al ruolo di vice, status mantenuto anche da Sarri al suo arrivo. L'allenatore ex Napoli aveva deciso di schierare Reina in campionato e l'albanese in Europa League, confermando la propria scelta anche dopo la sciagurata partita di Istanbul in cui un suo errore costò la partita alla Lazio. Solo che dopo quasi metà stagione le gerarchie sembrano essere cambiate nuovamente, visto che nell'ultimo turno di campionato è stato proprio Strakosha a partire dal 1' peraltro con un'ottima prestazione individuale.

Le prospettive

A breve si capirà se la scelta sarà definitiva: in tal senso sarà chiave il match di Europa League, dove nel caso in cui Pepe Reina dovesse partire dal 1' significherebbe confermare la scelta di aver invertito i ruoli di portiere di campionato e portiere di coppa. Si tratta di un grande riscatto per un portiere che ha dovuto affrontare molte difficoltà nell'ultimo anno e che con grande pazienza ha saputo aspettare il suo ritorno nella formazione titolare, che adesso dovrà guadagnarsi negli ultimi impegni dell'anno solare 2021.

