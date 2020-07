Roma, 17 luglio 2020 - Piove sul bagnato in casa Lazio e l’emergenza infortuni continua a dare parecchio filo da torcere a Simone Inzaghi. L’ultimo in ordine di tempo a fermarsi è stato Stefan Radu. Il difensore romeno, aveva lasciato anzitempo il terreno di gioco della Dacia Arena, apparentemente per un pestone molto doloroso ricevuto da Okaka a inizio gara. In realtà però, gli esami effettuati in queste ore, avrebbero evidenziato una lesione al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori fino alla fine del campionato. Una brutta notizia, soprattutto perché la Lazio sarà attesa lunedì dall’impegno più difficile, contro la Juventus. Radu va ad aggiungersi ai già fermi da tempo Lulic, Lucas Leiva, Marusic e Correa. Assenze che si sono fatte sentire in questo periodo, estromettendo di fatto la Lazio dalla corsa scudetto e facendo scivolare i biancocelesti in quinta posizione. Senza contare che la sua assenza in difesa apre degli interrogativi sul suo sostituto.

Acerbi è l’unico sicuro del posto, Luiz Felipe è rientrato due giorni fa dopo un infortunio muscolare molto lungo, ma dovrà stringere i denti. Patric è fuori per scontar l’ultima giornata delle tre giornate di squalifica. Sul centro-sinistra bisognerà valutare Bastos e Vavro, anche se entrambi non sono in perfette condizioni. L’angolano è comunque sceso in campo nell’allenamento odierno a ritmi blandi. È alle prese con un affaticamento, ma potrebbe farcela. Il secondo invece combatte con dei problemi agli adduttori e la pubalgia che negli ultimi mesi ne ha limitato l’utilizzo. In virtù di questa difficile situazione, Inzaghi ha deciso oggi di gestire la rosa per cominciare a fare sul serio a partire da domani. Sul campo a Formello si vede solo metà della squadra. Soltanto palestra e fisioterapia per Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric. La speranza è che domani possano tornare tutti regolarmente in gruppo e non aggiungersi alla lista delle assenze. C’è da stringersi i denti per compiere l’ultimo passo verso il raggiungimento matematico della qualificazione in Champions League, ma per farlo servirà fare punti sul campo della capolista.