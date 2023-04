Lazio, quarta vittoria di fila: sempre più seconda

spezia

0

lazio

3

Primo tempo: 0-1

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 6; Amian 5.5, Ampadu 4, Nikolaou 5 (16’ st Reca 6), Wisniewski 5.5; Bourabia 6 (16’ st Agudelo 6), Ekdal 6, Esposito 5.5; Verde 5.5 (31’ st Shomurodov sv), Nzola 6, Gyasi 5.5 (17’ st Maldini 6). Allenatore: Semplici 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6 (35’ st Marcos Antonio 7), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 7.5, Immobile 7 (23’ st Pedro 6), Zaccagni 6.5 (43’ st Cancellieri sv). Allenatore: Sarri 6.5. ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.

RETI: 36’ pt Immobile (rig.), 7’ st Felipe Anderson, 44’ st Marcos Antonio.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso al 39’ st Ampadu per doppia ammonizione. Ammoniti: Gyasi, Cataldi, Marcos Antonio, Romagnoli, Cancellieri. Angoli: 2-3. Recupero: 5’ pt; 3’

Quarta vittoria consecutiva in campionato per una Lazio sempre più convincente, che batte a domicilio lo Spezia nella 30esima giornata di Serie A. Al Picco finisce 3-0, grazie al calcio di rigore di Immobile nella prima frazione e ai sigilli di Felipe Anderson e Marcos Antonio nel corso della ripresa. La squadra di Maurizio Sarri consolida così la seconda piazza in classifica, portandosi momentaneamente a -13 dal Napoli capolista e a +8 sulla Roma terza, mentre i ragazzi di Leonardo Semplici tornano a perdere dopo due pareggi di fila con il rischio di scivolare ancor più pericolosamente nelle zone più delicate (+4 sul Verona terzultimo e con una gara da giocare).

La vittoria della Lazio non è stata mai in discussione, a parte le fasi iniziali della gara favorevoli allo Spezia. Al 36’ del primo tempo una scivolata di Ampadu in area su Felipe Anderson è punita col rigore: il giocatore ligure tocca in realtà anche il pallone, ma per l’arbitro Irrati non ci sono dubbi. Trasforma Immobile. Nella ripresa poi il raddoppio dello stesso Felipe Anderson e il terzo gol di Marcos Antonio chiudono la partita con lo Spezia in dieci per l’espulsione di Ampadu.