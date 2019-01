Roma, 11 gennaio 2018 - Manca poco alla sfida dell'Olimpico che vede i padroni di casa della Lazio ospitare i piemontesi del Novara (calcio d'inizio sabato 12 alle ore 15), match che apre il turno degli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/19. Organico quasi completo per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare ai soli Lulic e Patric, con il tecnico piacentino che potrà dunque disporre di quasi tutte le sue pedine per l'importante appuntamento. I biancocelesti, inoltre, sono forti di una tradizione che li ha visti conquistare ben 4 finali (di cui 2 vinte) della competizione nazionale negli ultimi 10 anni, score impreziosito ulteriormente dalla semifinale raggiunta lo scorso anno, quando i capitolini si arresero al Milan dopo i calci di rigore. Per quanto riguarda gli ospiti, Viali dovrà rinunciare a Daniele Cacia. Il bomber della formazione piemontese non è infatti riuscito a recuperare al 100%.

Lazio-Novara, segui qui la diretta testuale dalle 15 di sabato 12 gennaio

Dove vederla. La partita tra Lazio e Novara è disponibile in chiaro su Rai 2. Per quanto riguarda lo streaming, è possibile assistere al match tramite il servizio RaiPlay.

Queste le probabili formazioni:

Lazio (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.



Novara (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Tartaglia, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. Allenatore: Viali.

Atbitro: Abbattista di Molfetta

In tv: Rai 2

VIALI: "AFFRONTARE LA LAZIO UN'OCCASIONE UNICA" - “La sfida di domani è un premio per i ragazzi, giocheremo in uno stadio affascinante. Affrontare la Lazio, che è al quarto posto in classifica in Serie A, fa parte di questa importantissima avventura". Queste le parole dell'allenatore del Novara, William Viali, alla vigilia del match di Coppa Italia che vedrà i suoi ragazzi sfidare la Lazio allo Stadio Olimpico. Il tecnico dei piemontesi ha poi proseguito: "Siamo consapevoli che l’atteggiamento dei nostri avversari sarà determinante e sappiamo che, se non scenderemo in campo convinti e determinati per sfruttare quel poco che ci concederanno, non avremo possibilità. All’inizio della stagione non avrei minimamente immaginavo che avremo giocato una partita del genere in uno stadio dove da giocatore ho vissuto tante belle esperienze. Da allenatore sarà diverso, sarà una bella occasione, dato che non si sa mai se ricapiterà, sarà affascinante.



Viali ha poi suonato la carica per i suoi: "Domani voglio vedere una squadra che scenda in campo con la convinzione di poter fare qualcosa di incredibile, solo con questo atteggiamento si potrà aspirare a qualcosa, non bisogna avere paura. Voglio vedere coraggio ed entusiasmo per cercare l’impresa, per qualcosa di particolare che si verifica poche volte: ripeto, dovremo sperare che la Lazio non scenda in campo al 100%". L'avversario, però, è dei più tosti: "La Lazio è una squadra fisica, più della Juventus, segna molti gol sugli sviluppi di calcio d’angolo, dovremo essere bravi a concedere pochissime occasioni da calcio piazzato ed a non offrire loro spazi importanti poiché che nelle ripartenze sono letali. La mia squadra è felice di poter disputare una partita come quella di domani. La squadra di Inzaghi sta vivendo una stagione straordinaria, è quarta in classifica, dietro a tre grandissime squadre, sta disputando un ottimo campionato".

Questa l'analisi del tecnico che ha infine concluso: "Se la partita fosse stata in mezzo alla settimana o durante la stagione, ci sarebbe stato qualche condizionamento; al contrario, arrivando dopo una settimana di sosta, c’è l’opportunità di rimettersi subito in pista nel modo giusto. L’obbiettivo è quello di affrontare ogni partita al meglio. Il nostro obiettivo è il campionato, Cacia non ci sarà dato che nelle ultime partite si è sacrificato con un fastidio, non ha pensato alla splendida sfida contro la Lazio ma si è preoccupato di essere al top della forma per il torneo principale. Questo fa capire l’atteggiamento e l’obbiettivo nella testa del giocatore”.