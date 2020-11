Si chiama Maria Landi. E non vi è dubbio che, nel giallo dei tamponi che ha travolto la Lazio, oggi sarà il personaggio del giorno. E forse anche dei prossimi. La dottoressa Landi, numero uno del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Moscati di Avellino, è il consulente tecnico al quale si è affidato il pm Vincenzo D’Onofrio, titolare del fascicolo d’indagine sulla vicenda dei tamponi laziali, per fare chiarezza sulla correttezza del lavoro del laboratorio di fiducia di Claudio Lotito, il ‘Futura Diagnostica’. Oggi, Maria Landi e il suo staff riprocesseranno le decine di tamponi eseguiti venerdì scorso alla vigilia della gara della Lazio con la Juve. E sarà un momento decisivo, in un senso o nell’altro. Perchè...

Oggi, Maria Landi e il suo staff riprocesseranno le decine di tamponi eseguiti venerdì scorso alla vigilia della gara della Lazio con la Juve. E sarà un momento decisivo, in un senso o nell’altro. Perchè da questa sorta di ‘tampone dei tamponi’ potrebbero venire fuori elementi decisivi per il prosieguo dell’indagine. Il pm campano ha infatti iscritto Massimiliano Taccone – figlio di Walter Taccone che non è indagato, ex presidente dell’Avellino calcio e titolare del laboratorio – nel registro degli indagati (in quanto presidente del cda della struttura sanitaria) per i reati di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. Il riprocessamento ordinato dalla magistratura campana, intende verificare la correttezza delle procedure sui tamponi della discordia, negativi nelle provette di Avellino, ma positivi sia al controllo del Synlab Uefa – il laboratorio che il 26 ottobre e il 2 novembre aveva rilevato la positività di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Strakosha prima dei match di Champions – che a quello del Campus Biomedico di Roma, al quale Lotito si era rivolto convinto di confermare la negatività e mettere a segno il colpo del ko per i medici Uefa. E invece.

Sabato scorso, gli agenti di polizia incaricati dalla procura avellinese, si erano recati nel laboratorio acquisendo molti documenti e cioè gli esiti di tutti i tamponi effettuati dalla Lazio dallo scorso maggio, quando è ripreso il campionato scorso, al match con la Juve. Certo è che se dal lavoro della dottoressa Landi dovessero emergere anomalie riscontrabili, allora per la Lazio, sia dal punto di vista penale che sportivo, la questione diverrebbe davvero molto grave, con il rischio concreto di andare incontro a penalizzazioni pesantissime, fino alla retrocessione.

Nel frattempo e per la seconda volta, il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini ha dribblato gli 007 della procura federale. La prima volta fu per un ritardo nel leggere la pec di convocazione. Stavolta il medico ha addotto motivi di salute, presentando un certificato medico. E qualcuno ha ironizzato, tra il serio e lo scherzoso, chiedendosi se lo avesse firmato lui stesso.

E’ invece in fiume in piena, l’ex patron dell’Avellino e titolare del laboratorio, Walter Taccone, che ha parlato a Radio Punto Nuovo: "La Finanza ha sequestrato i campioni che sono a disposizione di chiunque voglia analizzarli... Lucas Leiva e Strakosha potevano giocare con la Juventus al 100%, così come anche Ciro Immobile, a mio parere. E spero che quando questa situazione verrà appurata, il presidente Lotito faccia vedere i sorci verdi a chi ha provato a mettere lo zampino...".

E ancora: "Perché Lotito ha scelto il nostro laboratorio? Abbiamo iniziato a collaborare con loro per analizzare i tamponi della Salernitana. E vista la stima, il direttore granata Fabiani ha suggerito a Lotito di affidarsi al nostro laboratorio. Chi ce l’ha con me? Qualcuno nella Procura di Avellino che è contento di vedere il mio nome in mostra, sui giornali. E ci risentiremo, quando queste due storie finiranno... Io non sono tranquillo, sono inc... come una iena! Non ne posso più: questo è uno stalking nei confronti di Taccone!".

