L’assolo di Sinner nella caccia al trono

di Paolo Franci

Alla fine, si può dire che il derby non c’è stato. O meglio, che è sembrato molto simile a quei derby del pallone in cui la differenza tra le due squadre è talmente ampia da spazzarne via l’effetto rivalità. Mai, nel doppio 62 che Sinner ha rifilato all’amico Lorenzo, compagno di spogliatoio, Davis e confidenze tra ventenni, si è avuta la sensazione che quella che è andata in scena sulla terra del ’Ranieri III’ di Montecarlo potesse essere una partita con la ’P’ maiuscola.

Anche se poi, cavallerescamente neanche fosse un moschettiere del re, Jannik ha speso una carezza per Musetti. "Credetemi, non è mai semplice giocare contro Lorenzo, e il risultato finale non rispecchia quello che ho vissuto sul campo e non è stato per niente facile come potrebbe sembrare", dice Sinner immediatamente dopo la vittoria che lo lancia in semifinale con Rune, per poi aggiungere: " Lui ha grande classe, si esprime benissimo soprattutto su questa superficie e sapevo di dover partire molto forte per avere le mie chance".

In realtà e in versione tennistica naturalmente, IronSinner è partito come un altro ’Iron’ del secolo scorso, Mike Tyson, uno che appena suonava la campanella tendeva a distruggere subitop l’avversario togliendogli spazio e respiro. E questo ha fatto Sinner in avvio, breakkando immediatamente Musetti lasciandolo a zero e facendogli subdorare ciò che poi sarebbe accaduto. "Sicuramente, strappargli il servizio subito mi ha dato fiducia e una grande spinta psicologica, sono molto soddisfatto della mia prestazione. Sono stato aggressivo, la cosa mi è riuscita e mi sono trovato benissimo in campo, riuscendo a trovare sempre la posizione giuta per colpire la palla". E infatti molto raramente si è usciti da un set - inteso come palcoscenico - in cui Sinner fosse dentro al campo a martellare e Musetti a difendere. D’altra parte, anche i numeri pendono decisamente dalla parte dell’altoatesino, che domina la scena dall’alto di 19 vincenti, solo 3 gratuiti e 60 punti conquistati contro i 37 dell’avversario.

Va detto che Lorenzo Musetti era reduce dall’impresa contro il numero uno del mondo - certo non il miglior Djokovic ed evidentemente arrugginito dopo aver disertato (vicenda vaccino) la stagione americana - una di quelle cose che certamente ti svuotano dal punto di vista nervoso.Va anche detto che il miglior Musetti quest’anno ancora non s’è visto, anzi, per Musetti doveva essere l’anno dell’affermazione definitiva dopo i grandi risultati messi a segno fino alla United Cup in maglia azzurra. Poi, gli Australian Open, quattro ko al primo turno, la crisi, le mille voci sul carrarese. E gli haters pronti a far male ad ogni occasione, al punto che Lorenzo era stato costretto a chiudere per un po’ alcuni i profili social, ora di nuovo on line. Sapete com’è no? Basta qualche risultato negativo e arrivano le accuse: svogliato, distratto, una nuova ragazza che - figuriamoci - lo ha distratto. Sciocchezze respinte al mittente da Lorenzo.E, poi, le voci su coach Tartarini, per più di qualcuno colpevole della flessione. Ecco perchè Musetti dopo la vittoria su Djokovic ha scritto sulla telecamera, polemicamente: "Supercoach", confermando il rapporto solido con il suo allenatore. DOpo le batoste nei tornei sudamericani, la crisi nera, ora sono arrivati i quarti a Montecarlo e una grande iniezione di fiducia in vista di Madrid e Roma. E poi, diamine, parliamo sempre di un ragazzo di 21 anni dal tennis bellissimo ma ancora incapace di trasformarlo in solida pietra.

E Jannik? E’ a mille, si giocherà la semifinale con Rune ed è l’unico giocatore che quest’anno abbia raggiunto sistematicamente le semifinali nei Master 1000. Ora vince con continuità con i primissimi della classifica e nella Race per le Finals di Torino - obiettivo al quale tiene da morire - è al terzo posto.