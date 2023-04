L’Aprilia e Pedrosa sorprendono la Ducati

di Marco Galvani

Grande Aprilia e super Pedrosa. Ducati insegue. Il weekend di Jerez parte così. Con gli spagnoli di Noale davanti a tutti: Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Ma soprattutto con la lezione rifilata a tutti dal 37enne “pensionato di lusso“ Dani Pedrosa (nella foto), cinque Gp negli ultimi 5 anni, ovvero da quando è rimasto solo come collaudatore Ktm: il più veloce nelle libere del mattino e comunque terzo a fine giornata e diretto in Q2 da wild card sulla pista di casa. Comincia in salita la trasferta degli ufficiali Ducati: Pecco Bagnaia 13°, Enea Bastianini 21° al rientro dall’infortunio: "Stiamo ancora cercando un buon setup della moto per avere più feeling con l’anteriore – l’analisi di Pecco, che oggi dovrà passare dalla ghigliottina della Q1 –. Oggi ho ripetuto la mia performance dello scorso anno, ma i nostri avversari sono migliorati. Le Q1 non saranno sicuramente facili, ma sono fiducioso". La prende con doverosa filosofia il ’Bestia’: "Sapevo che sarebbe stata una giornata complicata". Questa mattina tornerà in pista per le libere e "dovrò capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio". Anche il leader del Mondiale Marco Bezzecchi dovrà passare dalla Q1, mentre l’altra metà del box Ducati VR46 Luca Marini centra Top10 e Q2. Umore peggiore in casa Yamaha, il caldo torrido non aiuta: "Abbiamo sbagliato a non fare un time attack al mattino e quando nel pomeriggio la temperatura si è alzata è stato un disastro. Facciamo fatica a trovare una moto che va bene. Le due curve veloci a destra nel 19, 20 e 21 erano il nostro punto forte, mentre ora vado sul cordolo, manca tanta stabilità", la preoccupazione di Fabio Quartararo. È 16°, davanti al compagno Franco Morbidelli. Ancora troppo lontani da una Aprilia che ha stupito persino l’uomo della pole del venerdì: "Il giro veloce mi ha quasi sorpreso, devo essere sincero – ammette Aleix Espargarò –. Con questo caldo e con un livello di grip non perfetto, le Aprilia sono a loro agio".

Così in tv, in diretta su Sky e TV8. Oggi le qualifiche: ore 10.50 MotoGp, 12.50 Moto3, 13.45 Moto2. Sprint Race MotoGp alle 15. Domani le gare: ore 12 Moto3, 13.15 Moto2, 15 MotoGP.