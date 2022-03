L’America’s Cup torna nel Vecchio Continente: a Barcellona nel 2024

Barcellona ospiterà la 37esima edizione dell’America’s Cup nel 2024. Dopo i rumors è arrivata l’ufficialità: Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht hanno infatti annunciato che sarà la città catalana ad ospitare il grande evento velico, in programma tra due anni a settembre e ottobre. "Un misto di storia e modernità, Barcellona è una delle città più iconiche e attraenti del mondo e diventerà la prima sede al mondo ad ospitare sia i Giochi Olimpici che un evento di Coppa America" fa sapere il defender in una nota.