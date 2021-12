Giornata di Santo Stefano di lavoro ieri per i discesisti della Coppa del Mondo. A Bormio si è svolta la prima prova cronometrata della libera in programma domani. Alla discesa seguiranno mercoledì e giovedì due supergiganti. A testare le neve e i passaggi più impegnativi della pista ‘Stelvio’, tutti i big. In prova il più veloce è stato il nostro Matteo Marsaglia, ma ha saltato una porta. Alle spalle dell’azzurro il canadese James Crawford. Dominik Paris (nella foto) è uno dei grandi interpreti della pista valtellinese sulla quale ha vinto sei volte, cinque in discesa (2012, 2017, 2018 e due nel 2019) ed una in superG (2018). Ieri per Dominik decimo crono a sette decimi da Marsaglia.

© Riproduzione riservata