La Roma blinda il terzo posto e sale a +5 dall’Inter che è quinta

Il ritorno all’Olimpico offre una Roam convincente. Le reti di Bove, Pellegrini e Abraham permettono ai giallorossi di approfittare dei passi falsi di Milan e Inter in campionato e avvicinare un posto in Champions con il terzo posto. In vista del ritorno di giovedì con il Feyenoord in Europa League, Mourinho deve rinunciare a Dybala, ma dovrebbe esserci giovedì, e recupera subito Abraham che parte in panchina e poi va anche a segno.

Il gol di Bove arriva su rigore di Cristante sul palo, Bove è il più lesto ad avventarsi sul pallone.