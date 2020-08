Leo Turrini

E non ci chiediamo perché la Juventus, intoccabile regina sul patrio suolo, non tocchi palla oltre il confine di Chiasso ormai da un quarto di secolo. Men che meno ci siamo interrogati sul serio a proposito del disastro azzurro.

Al mondiale del 2010 abbiamo pareggiato con Paraguay e Nuova Zelanda, finendo eliminati dalla formidabile Slovacchia. Al mondiale del 2014 siamo stati buttati fuori dalla Costarica, che non somigliava al Brasile di Pelé.

E il mondiale del 2018 lo abbiamo visto gloriosamente in televisione. Il dibattito, chiamiamolo così, si è ridotto alla corale deplorazione dello sciagurato Ventura, quando invece sarebbe stato il caso di guardare la luna e non il dito. Per capirci: in un mondo globalizzato, come ha provveduto ad insegnarci anche lo scempio della pandemia, ci siamo illusi che il pallone fosse estraneo al processo.

Errore sesquipedale, testimoniato anche dallo scarso appeal commerciale dei diritti Tv del nostro campionato all’estero. E dire che siamo il torneo in cui milita Cristiano Ronaldo!

Ecco, l’Inter di Conte è un tentativo di risposta a tutto questo.