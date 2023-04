La cronaca

pt 24’ Correa triangola in area e scaglia un preciso rasoterra, Di Gregorio si allunga ed evita il gol

st 12’ Di Gregorio si oppone alla grande sulla palla schiacciata di testa da Lukaku

st 19’ ripartenza del Monza dopo un fallo non fischiato su Barella: Mota prende palla in area e calcia di poco alto con il sinistro

st 33’ 0-1 vantaggio del Monza, con l’ex Caldirola che di testa su calcio d’angolo trova l’angolo giusto

st 36’ Calhanoglu lancia Lautaro, ma il tiro è centrale e Di Gregorio respinge.

st 47’ Cross per Lukaku che però non trova il pallone, calcio d’angolo successivo Lautaro non inquadra la porta