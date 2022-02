pt 7’ botta di sinistro di Vlahovic, Montipò respinge

pt 13’ 1-0 Vlahovic lanciato da Dybala supera Montipò in pallonetto per il vantaggio bianconero

pt 37’ Dybala lancia Morata sulla sinistra, palla veloce al centro per Vlahovic che cerca il secondo palo e la palla finisce fuori di un soffio

st 15’ 2-0 Morata lavora un gran pallone in verticale per Zakaria che in verticale accelera e batte Montipò in uscita

st 18’ sinistro di Dybala da due passi, Montipò nega il 3-0

st 24’ Rabiot su azione personale impegna Montipò

st 31’ Vlahovic in contropiede prova la conclusione ma senza esito: Kean era libero