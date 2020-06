Cosa ci ha lasciato questa Coppa Italia. Innanzitutto: adesso partirà la divinizzazione di Gattuso. Ogni cosa che dirà, anche la più banale, sarà spacciata per oro in versi. Lo scriviamo noi, oggi sul QS: Ringhio è schietto, semplice umano, non vi azzardate a trasformarlo in una videostar. Poi, alla ‘L’ di #lottascudetto ci sono un sacco di cose da dire. Invertiamo l’ordine di classifica e partiamo con l’Inter. Ha preso Conte per vincere. Ok, giocherà la Champions, ma questo era successo anche a Spalletti, al quale però non avevano comprato tutti questi pezzi pregiati. Poi per carità, la squadra gioca bene, ma in Coppa Italia ha gettato via la finale. Il rischio è di ritrovarsi con il famoso anatema mourinhano _ #zerotituli’ _ quale griffe della stagione. Poi c’è la Lazio. A guardarli e sentirli, sembrano i favoriti per lo scudetto. Ma non li abbiamo ancora visti all’opera e quindi aspettiamo che riassagino il campo. Se la voglia di vincere si tramutasse in punti, sarebbero nettamente in testa, comunque. Eppoi c’è la Juve e la bufera Sarri. Lo so e l’ho anche scritto raccontando la notte di Coppa: questa squadra sta al gioco di Sarri come un pinguino sta al deserto del Kalahari. Non c’è sarrismo. Zero. C’è solo un allenatore che s’è adattato a quel che ha- Per carità, un gran bell’avere eh, ma mi spiegate qual è il giocatore voluto da Sarri in questa Juve? Ok, hai Ronaldo, ma se non gli costruisci il Real intorno, diventa dura.

