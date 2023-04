Kerley e Jacobs, il super duello ricomincia già sui social Botta e risposta verso i Mondiali

Sui 100 metri l’unica cosa che conta è la velocità, lontano dalla pista, invece possono essere usati altri espedienti, come provocazioni e frecciatine social. In gara Marcell Jacobs e Fred Kerley non si sfidano dalla finale olimpica di Tokyo 2020 dove fu l’italiano a battere l’americano. Fuori, invece, il duello è più che mai frequente. In una diretta Twitch, in cui era presente anche Gatlin, l’americano, campione del mondo in carica sui 100 metri, ha parlato dell’inizio d’anno dell’agente delle Fiamme Oro. "Le indoor sono le indoor i ‘real dogs’ sono quelli che vengono a misurarsi all’aperto". Non finisce qui quando gli è stato chiesto se Jacobs sia davvero un avversario temibile ha replicato: "Non credo". Una bella bordata da oltreoceano che arriva diretta al destinatario, al lavoro in vista proprio della stagione estiva e che ha risposto via social, su Instagram, scrivendo: "Il leone non si volta quando un cagnolino abbaia". Poi, immortalando un allenamento di ieri ha rincarato la dose utilizzando l’ironia: "Una corsa leggera per non spaventare i real dogs". Un botta e risposta che infiamma la stagione. I due dopo l’Olimpiade non sono più riusciti ad avere una resa dei conti in pista. Lo scorso anno Jacobs fu costretto a dare forfait alle semifinali del Mondiale di Eugene vinto da Kerley. L’americano nonostante la vittoria aveva subito lanciato il guanto di sfida all’azzurro scrivendo su Twitter: "Io voglio solo il mio uno contro uno, Jacobs… qualunque cosa, non ha importanza". Non mancheranno le sfide con quella più importante prevista per i Mondiali di agosto di Budapest.

Giuliana Lorenzo