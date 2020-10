Roma, 3 ottobre 2020 - Serie A sempre più a rischio. Il Coronavirus tocca alla Juventus. E, alla vigilia della sfida col Napoli, dopo la positività di Elif Elmas al Covid, l'Asl blocca il Napoli: niente trasferta a Torino. Ma la Lega di Serie A aspetta ad adeguarsi e non ufficializza il rinvio. Da fonti di via Rosellini, infatti, trapela che si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl prima di prendere una decisione ufficiale.

Sempre più in bilico i prossimi match. Nel frattempo, la società bianconera in una nota ha comunicato che "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff". Il club ha poi specificato che "non si tratta nè di calciatori nè di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia, in ossequio alla normativa e al protocollo, tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario". E ha concluso: "Questa procedura permetterà a tutti soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

Dopo il netto successo del Sassuolo ai danni del Crotone (4-1), si attendeva anche la sfida Genoa-Torino, in programma alle 18, che invece è stata rinviata per la positività al Covid di più di 10 giocatori rossoblù, come previsto dalla nuova regola della Serie A in base alle norme Uefa. Nel frattempo, altri tre componenti della rosa sono risultati affetti da Covid: si tratta di Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males.

Allarme Covid anche per l'Atalanta: annullata la conferenza stampa di Gasperini, dopo che è stata resa nota la positività di un tesserato. Non è ancora chiaro se si tratti di un giocatore o di un membro dello staff. La Società ha attivato "tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

Rinviata anche la partita Palermo-Potenza, Serie C, girone C, in programma domani: positivi al virus 2 tesserati della società Potenza Calcio S.r.l.