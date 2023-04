Juve, trappola Sassuolo nel mese più duro

di Paolo Grilli

Tra le formazioni che è raccomandato affrontare nel bel mezzo della volata di primavera, con incertezze che incombono anche fuori dal campo, non figura certo il Sassuolo.

Lo sa bene Allegri, che i neroverdi ha allenato e che da loro fu “esonerato“ a gennaio del 2014, quando i quattro gol di Berardi al Milan gli costarono la panchina. Un’altra sconfitta di peso a Reggio Emilia, Max la subì anche alla Juve, nell’ottobre del 2015, ma quella scatenò la furiosa rimonta che gli fece conquistare il secondo scudetto in bianconero.

Berardi oggi non dovrebbe farcela a recuperare, resta però il fatto che gli uomini di Dionisi, nonostante l’ultimo scivolone a Verona, sono quinti nella classifica del girone di ritorno: con appena un punto in meno rispetto alla Signora.

Giovedì Max si gioca l’approdo alle semifinali di Europa League e al Mapei ci sarà un turnover moderato. Come playmaker dovrebbe essere proposto Paredes per fare rifiatare l’ex Locatelli: le contingenze hanno già avuto l’effetto di mettere alle spalle l’alterco di Pasquetta fra il tecnico e l’argentino campione del mondo, mai veramente in empatia tecnica in questa stagione.

Niente tridente, con lo Sporting il centrocampo a quattro ha mostrato i propri limiti in entrambe le fasi. Così, con Fagioli dentro dall’inizio a rinvigorire la mediana, il tandem d’attacco sarà formato da Vlahovic e Chiesa, lasciando recuperare Di Maria. Ancora un sogno, vedere Pogba dall’inizio, come ha precisato Allegri. Spazio anche a Bonucci in difesa, e a godere del riposo con vista Euroleague sarà Bremer.

Per Szczesny, dopo la grande paura di giovedì sera, si prepara uno spazio in panchina. Perin dà abbondanti sicurezze, non c’è motivo di rischiare ’Tek’ anche se fargli riassaggiare subito il clima partita potrebbe avere effetti salutari.

Non c’è solo la trasferta di Lisbona, alle porte. Il giorno prima, mercoledì, il Collegio di Garanzia del Coni dovrà esprimersi sulla legittimità del -15 inflitto alla Signora per le plusvalenze. E l’esito dell’udienza non potrà che influenzare, in ogni senso possibile, la resa dei bianconeri in terra lusitana.

"L’attesa del 19 la viviamo serenamente – dice il tecnico, come un mantra che funziona – ormai ci siamo fatti una bella corazza perché siamo concentrati sulle partite. Al netto dei 15 punti abbiamo ancora l’Atalanta da prendere che è a -4 davanti".

Solo una Juve-zen può sfangarla in questa stagione. Domenica prossima, per gradire, c’è il Napoli allo Stadium.