Juve, tante assenze e rinvio: si va a maggio

di Andrea Gianni

Marco Bava, noto come “disturbatore delle assemblee“, si è presentato al Palazzo di giustizia di Torino per costituirsi parte civile, con un portafoglio di sole sei azioni della Juventus. Altri piccoli azionisti (in tutto una cinquantina, la maggior parte assistiti da associazioni come Codacons e Movimento Consumatori) puntano a chiedere un risarcimento per i presunti danni "da cinquemila fino a 50mila euro" subiti per le manovre degli ex dirigenti del club, al centro dell’inchiesta Prisma condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Torino. "Chi ha comprato azioni della Juventus intorno al 2019 – spiega l’avvocato Mariacristina Macrì – ha visto una crescita del 40% e, quindi, un tracollo di circa il 79%". Si è presentato in aula il legale della Consob, ma non quelli della Figc e dell’Agenzia delle Entrate, altre potenziali parti civili. Assenti anche i legali di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che potrebbero rivendicare una parte dei loro stipendi arretrati. Ieri, nella maxi aula 2, il fischio d’inizio di una partita giudiziaria che si preannuncia lunga e dagli esiti incerti, sulla quale pende anche la spada di Damocle della competenza territoriale e del possibile trasferimento a Milano. Intanto sono comparsi in aula, per l’udienza preliminare, i difensori dei 12 imputati e della società, coinvolta come persona giuridica e già penalizzata di 15 punti dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze (il 19 aprile si discuterà il ricorso della Juve): tra gli ex vertici - al centro della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal sostituto Mario Bendoni - Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Pavel Nedved. Un gruppo dirigente travolto dall’inchiesta su presunte irregolarità nei conti: dalle plusvalenze fittizie per un totale di circa 170 milioni di euro alle "manovre stipendi" con comunicazioni al mercato alterate, dai debiti extrabilancio con altre società di serie A (le Procure di Cagliari, Genova e Bologna hanno già aperto un filone investigativo) alle false fatturazioni. I piccoli azionisti sono andati all’attacco, ieri, chiamando in causa il club bianconero e la società di revisione Ernst & Young (fra gli imputati figurano due professionisti che si occuparono per conto della multinazionale britannica della revisione di un paio di bilanci del club esprimendo pareri favorevoli) come responsabili civili: in sostanza le due figure su cui, in caso di sentenza di colpevolezza degli imputati, le parti civili possono rivalersi per ottenere un risarcimento. Il gup Marco Picco ha accolto la richiesta disponendo la citazione per l’udienza del prossimo 10 maggio, quando è prevista anche la decisione sull’ammissione o meno delle parti civili. Poi la partita dovrebbe entrare nel vivo, soprattutto sul fronte della competenza territoriale. Il legale della Juventus, Maurizio Bellacosa, al termine dell’udienza ha confermato che "completata la fase della costituzione delle parti si aprirà quella delle eccezioni preliminari. La prima è quella della competenza territoriale". I difensori sostengono infatti che gli atti debbano essere trasmessi a Milano, dove ha sede la Borsa, o in subordine a Roma, trasferendo quindi il procedimento da Torino alla città dove sarebbe stato commesso il reato di aggiotaggio informativo, cioè le false comunicazioni relative a una società quotata come la Juve. Sull’istanza il giudice potrebbe interpellare la Cassazione, come previsto da una modifica introdotta di recente dalla riforma Cartabia. In caso di accoglimento si dilaterebbero quindi i tempi del procedimento, bloccando la partita e rinviando la palla nel capoluogo lombardo.