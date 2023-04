Juve senz’anima, le lacrime vere di Fagioli

di Paolo Grilli

Nel weekend dell’Europa che spaventa e snatura le nostre grandi, la Juve non fa eccezione e lascia in valigia ogni effetto speciale al Mapei Stadium. Di fatto, uno spiraglio concesso alla sconfitta, che poi arriva per corto muso. Con tanto di lacrime di Fagioli per l’errore che lancia Defrel verso il gol a metà ripresa. Ma ’Fagio’ sembra poi uno dei pochi a possedere un cuore bianconero, e il pianto certifica un attaccamento ai suoi colori che molti del presunto dream team evidentemente non hanno. E il ko a Reggio Emilia è già un’ombra che si distende su una settimana dalle difficoltà a cinque strelle tra Collegio di Garanzia ed Europa League. Senza contare poi il Napoli di domenica sera.

Allegri cambia il minimo indispensabile contro un Sassuolo del tutto rinato. Ma dirà poi che la parita dei suoi "è stata brutta e la sconfitta meritata". Max ha lo sguardo deluso, senz’altro più per la scialba prestazione che per aver mancato "l’opportunità di mettere le milanesi a -11 e a -9", considerando la classifica virtuale senza penalizzazione. La novità vera è Barbieri, l’ultimo della nidiata ad assaggiare i campi della A, e che non sfigura affatto. Lo cercano, e lui mette insieme abbozzi di assist che ne denotano personalità. Mentre Kostic, dalla parte opposta, impiega metà tempo per farsi coinvolgere. La Signora cerca di verticalizzare nella parte centrale affidandosi poco agli esterni: Paredes scende basso per impostare, le idee non mancano ma poi il passaggio che dovrebbe lanciare il tandem d’attacco Vlahovic-Milik è irrimediabilmente sbagliato. Ci vorebbe forse davvero uno alla Frattesi ai bianconeri, in un paio di occasioni vistosamente in pericolo sulle avanzate del neroverde seguite a recuperi palla d’autore.

Serve giusto Kostic, con un paio di spunti, per garantire qualche calcio d’angolo. L’attacco bianconero latita, della forza di Dusan non c’è traccia, e del resto anche Milik rimane imbrigliato.La difesa sembra resistere quando a inizio ripresa gli uomini di Dionisi testano la qualità di Perin con Maxime Lopez e Laurentié. Szczesny, in panchina, applaude e sa di non dover affrettare il rientro dopo la grande paura.

Proprio la seconda frazione di gioco al Mapei riconcilia il pubblico con l’idea di spettacolo. Squadre meno abbottonate, ma è il Sassuolo ad emergere: dopo le due occasioni mancate, è Defrel a firmare il gol partita. Solo allora Allegri toglie le briglie ai suoi. Chiesa alza i giri della squadra, mentre Di Maria non fa mancare le sue sventagliate per aprire il gioco. La chance di testa mancata da Rabiot, con Consigli che si riabilita del tutto dopo l’errore di Verona, riassume le frustrazioni di una Juve che ci ha messo tanto a ritrovarsi, ma che potrebbe impiegare molto meno a perdersi.