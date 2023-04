Juve, è il terzo posto della festa: per ora

di Paolo Franci

Terza in classifica, a due punti dalla Lazio, con il Milan che scivola fuori dalla zona Champions e in attesa di un nuovo processo. Nel gioco di specchi della sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni, che restituisce temporaneamente i 15 punti alla Juve, questo è ciò che riflette la graduatoria di Serie A, in attesa che venga applicata la decisione della Cassazione del pallone.Quale? Questa: Il Collegio "Ha accolto i ricorsi iscritti n° 172023 (VellanoFigc e altri), n° 182023 (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio Figce altri)" e, soprattutto "al n° 132023 (JuventusFigc e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus".

In sostanza, è stato accolto il ricorso del club bianconero e le toghe del Collegio ’invitano’ la Corte d’Appello Federale ad istruire un nuovo processo, con nuove motivazioni e, soprattutto, tenendo conto dell’indicazione che fa da stella polare: “le eventuali conseguenze in ordine alla sanzione“ e cioè rivedere il peso della penalizzazione. Restano confermate le condanne per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, mentre anche le posizioni di Vellano, Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio tornano alla Corte d’Appello. Il Collegio di Garanzia ha dunque accolto il ricorso non solo della Juve ma anche di alcuni tesserati, tra cui l’ex vice presidente Pavel Nedved ed è anche per questo motivo che lo stesso Collegio indica di ’pesare’ nuovamente responsabilità e quadro sanzionatorio.

Il Collegio di Garanzia dello Sport presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli a Sezioni Unite, ha però respinto il ricorso dei big, i vertici della Juve nel caso plusvalenze. Le toghe della Cassazione del pallone, hanno di fatto condannato in via definitiva il quadro dirigenziale ’con la penna in mano’ – Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini – all’interno del quale vi è il cosiddetto ’potere di firma’ cioè i dirigenti sui quali pesano le responsabilità del club. Dunque, anche quelle dell’affaire plusvalenze. Ecco perchè dalle segrete stanze della Corte Federale d’Appello – che nel caso plusvalenze, presieduta dal presidente Mario Luigi Torsello ha giudicato il ricorso della Juventus infliggendo la sanzione di 15 punti – non si guarda al dispositivo di ieri come a una sconfitta. Il ragionamento è: se sono state confermate le sanzioni dei dirigenti con potere di firma e responsabili del club, vuol dire che l’impianto accusatorio ha retto e che la revisione del processo dovrà innanzitutto individuare il peso di figure assolte, è vero, ma certo non strutturali nell’architettura gestionale del club.

Dall’altra parte però, l’invito dei giudici del Collegio a riconsiderare la sanzione per la Juve e diversi tesserati è un fatto che porterà all’alleggerimento della pena e probabilmente non oltre questo. Si ripartirà dai 9 punti che chiese il pm del pallone Chinè quando poi ne arrivarono 15? Vedremo, perché se il campo delle ipotesi appare vasto, la realtà dei fatti è ancora tutta da tradurre in una nuova sentenza. Nel frattempo, fanno sapere dalla Figc che, se effettivamemente le motivazioni del Collegio di garanzia arriveranno entro un paio di settimane come pare, dal momento in cui usciranno, ci vorrano due settimane per istruire il nuovo procedimento, in modo da accelerare al massimo la macchina della giustizia sportiva, in considerazione dell’ipotesi di un nuovo ricorso della Juventus. A questo punto, è chiaro come questo procedimento rischi di sforare il 30 giugno, mentre è ormai un fatto certo per il filone d’inchiesta manovra stipendirapporti con gli agenti sportivi, con eventuale effetto sanzionatorio sulla prossima stagione.