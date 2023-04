Julio Velasco torna in panchina: guiderà l’Uyba femminile

Ha 71 anni, Julio Velasco. Ma ne dimostra molti meno, e la scelta di rimettersi in gioco per tornare in panchina, con la Uyba femminile di Busto Arsizio, è lì a confermarlo.

Quattro anni fa aveva annunciato di volersi ritirare dalla panchina, chiudendo con quella di Modena da dove tutto era iniziato, il ciclo dei quattro scudetti consecutivi della Panini dal 1986 e poi la meravigliosa cavalcata con la nazionale che ha cambiato la storia del nostro volley, dall’Europeo del 1989 a Stoccolma ai due mondiali all’argento olimpico con la Generazione dei Fenomeni.

In mezzo, ha fatto una cosa che gli riesce benissimo e che almeno inizialmente continuerà a fare perché il doppio incarico è un problema solo per chi allena nel campionato maschile, e comunque non sarebbero due panchine in concorrenza: Velasco è il direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, continuerà a farlo anche quando assumerà la guida dell’Uyba di Busto Arsizio, società che ha progetti ambiziosi da sviluppare con l’aiuto di Velasco.

In fondo il tecnico argentino di nascita ma italiano per cittadinanza e cuore ha già avuto un’esperienza importante nel volley femminile, visto che ha allenato anche la nazionale azzurra e ha lasciato una serie di indicazioni per il movimento che hanno contributo al successo del Club Italia e alla produzione in serie di grandi talenti.

Curiosamente, nel giorno in cui Velasco ritrova la panchina che aveva lasciato a Modena (maschile), la sua ex squadra si separa da Andrea Giani, che di quei Fenomeni fu uno dei giocatori simbolo. Al Giangio nazionale non è bastato riportare il club al successo in una coppa Europa dopo quasi vent’anni. In pole per la sua successione c’è Angelo Lorenzetti.