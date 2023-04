Jannik trova Rune: questa è la meglio gioventù

Jannik Sinner si prepari, perchè oggi sul ’Ranieri III’ attorno alle 15 e 30, incontrerà il miglior Rune della stagione. Quello che ha battuto di prepotenza 63 64 non uno qualunque, ma il Frecciarussa Daniil Medvedev numero 5 del ranking, certo impegnato sulla superficie che ama di meno, ma anche reduce dalla battaglia con Zverev - con coda polemica, i due non se le sono mandate a dire: Sacha ha dato dello "scorretto" a Medvedev che ha risposto: "Ce l’hai uno specchio? Usalo..." - appena 16 ore prima. C’è un solo precedente tra Sinner e Rune e pende in favore del danese, sul cemento di Sofia, nel 2022. Un ricordo amaro per Sinner che fu costretto a ritirarsi durante il terzo set per una distorsione alla caviglia.

Di sicuro, questa semifinale non mette in palio ’soltanto’ l’accesso alla finale di una torneo iconico come quello del Principato. Perchè c’è molto di più, c’è il primo incrocio - con i contendenti al top della forma - tra due protagonisti designati a formare il nuovo governo del tennis mondiale. La rivalità tra Sinner e Alcaraz, già esplosa in match epici, si arricchirà certamente del talento di questo classe 2003 cresciuto in maniera esponenziale e già numero 7 del mondo nella classifica Atp ’in progress’, calcolata a torneo in corso, dove Sinner è numero 8. Sarà la sfida tra chi prende il controllo del match per primo e c’è da aspettarsi ritmo atroce e colpi pesanti. Dice Rune:"Chi riuscirà a giocare meglio dalla linea di fondo avrà probabilmente le chance maggiori di successo. Considero Sinner un giocatore potente, se gli dai molto tempo per colpire la pallina diventa molto pericoloso. Cercherò di prendere il controllo fin da subito".

p. f.