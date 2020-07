E’ subito grande Italia sui 100 metri dell’atletica leggera, la distanza più appassionante, più veloce, più incerta di quello sport considerato ‘Regina’ di quell’Olimpiade che quest’anno non ci sarà. Pomeriggio ad alta velocità quello di ieri con la sfida a distanza tra un pimpante Luca Lai che ha fermato i crono su 10”22 (nuovo personale) e un già superlativo Marcell Jacobs che sulla pista del ‘Raul Guidobaldi’ di Rieti in poco più di un’ora e mezza prima eguaglia Lai con 10”22 (in batteria) e poi si migliora in finale portando il miglior crono stagionale italiano a 10”21 sfruttando un vento a favore di poco più di un metro al secondo.

Per lo sprinter nativo di El Paso, 25 anni e con un personale sui 100 di 10”03 (terza prestazione all-time dopo il 9”99 di Tortu e quel mitico 10”01 di Mennea datato 1979), un esordio decisamente incoraggiante e soprattutto che rilancia la sfida con Filippo Tortu in questi giorni a Golfo Aranci per mettere a punto la partenza che una settimana fa proprio a Rieti e stata tutt’altro che convincente.

Uscita dai blocchi buona ma non eccelsa anche per il texano sbarcato a Desenzano del Garda quando aveva dieci assieme alla madre. Jacobs, allenato dall’ex campione del mondo indoor di triplo Paolo Camossi, si è detto soddisfatto “sul lanciato”. E giovedì a Savona grande attesa per il duello Jacobs-Tortu.