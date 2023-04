Italia, niente da fare Passa la Slovenia sulla via dei Mondiali

PALLAMANO

Nulla da fare per l’Italia della pallamano rosa che a Chieti affrontava la Slovenia nell’andata delle qualificazioni ai mondiali. Dopo aver battuto la Bulgaria nel doppio confronto, le azzurre allenate da Beppe Tedesco hanno trovato sul loro cammino una autentica corazzata: 25-31 il punteggio della gara d’andata disputata ieri, mentre martedì è in programma il ritorno a Lubiana. Il pronostico era contro le azzurre che però mantengono ancora una chance di compiere il miracolo: e che stanno comunque crescendo sia come individualità che come squadra.