Italia, in Coppa Davis c’è profumo di rivincita

Facile non sarà, perché nel primo girone della Coppa Davis l’Italia ha pescato i campioni in carica, un paese storico come la Svezia e il focoso Cile. Ma se davvero il nostro tennis vuole crescere come l’aumento dei talenti autorizza a sognare, il salto di qualità passa sicuramente anche attraverso la corsa verso l’Insalatiera più famosa del mondo.

Ieri i sorteggi hanno abbinato agli azzurri nella prima fase il Canada detentore del trofeo, Svezia e Cile nel Girone A delle Davis Cup Finals 2023. I ragazzi di capitan Filippo Volandri giocheranno in casa, all’Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 settembre. La fase finale si svolgerà dal 21 al 26 novembre a Malaga, dove ieri si è svolto il sorteggio dei quattro gruppi. A Valencia, Manchester ed una città in Croazia da definire si disputeranno gli altri gironi, con questi abbinamenti.

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera. Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea. Gruppo D (città croata): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta, dove ogni prima affronterà una seconda.

"Nel nostro girone ci sono squadre toste ma dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo continuare a lavorare sulla squadra. Il mese di settembre sembra lontano ma poi non lo è così tanto – ha detto dopo il sorteggio capitan Volandi – ci dobbiamo rimboccare le maniche e continuare a lavorare per tornare ad essere tutti al massimo della forma e presentarci a Bologna al 100%".

Impossibile fare pronostici oggi per partite che si svolgeranno tra sei mesi, e alle quali i vari big azzurri si presenteranno in condizioni oggi impronosticabili.

"I quattro gironi di Coppa Davis sono molto equilibrati. Noi ovviamente pensiamo al nostro e, come già accaduto a Bologna lo scorso anno, -quando abbiamo ritrovato la Croazia che ci aveva eliminato nel 2021, questa volta tocca al Canada che ci ha battuto lo scorso novembre a Malaga al doppio di spareggio – prosegue Volandri –. Per noi è un’ottima possibilità per prenderci una rivincita importante. E’ un girone difficile e dovremo affrontarlo con grande attenzione; oltre ai campioni in carica ci sarà la Svezia, che conosciamo bene e abbiamo già affrontato e battuto a Bologna un anno fa, e poi ci sarà il Cile, una squadra che il mio gruppo affronta per la prima volta e che può contare su giocatori solidi e importanti come Garin e Jarry".