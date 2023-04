Inter, uno spot per Dario Fo

Leo Turrini

Da un po’ di tempo in qua, i tifosi interisti, compreso l’autore di queste righe!, silenziosamente vanno chiedendosi se per caso Dario Fo non condividesse la loro stessa fede.

In breve. L’italiano premio Nobel della Letteratura scrisse, tra tante altre cose, un mirabile testo teatrale intitolato “Mistero buffo”.

Mistero buffo, già. È semplicemente incredibile, senza esagerare, che una squadra capace (si fa per dire) di collezionare appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato sia in lizza per l’ingresso nella semifinale di Champions. Non esiste, non sta né in cielo né in terra.

Qui si materializza la sghemba figura di Simone Inzaghi. Guardando alla nostra serie A, trattasi di allenatore da retrocessione. I numeri, i risultati sono drammaticamente ostili. Si intende che in campo ci vanno sempre i calciatori, ma non ti pagano milioni di euro per perdere contro Spezia, Bologna, Monza eccetera. Non ci fosse di mezzo l’Europa, da settimane Inzaghi sarebbe in vacanza, intento a cercare un ingaggio in Turchia o in Arabia Saudita.

Probabilmente chi scrisse, una generazione fa, l’inno “Pazza Inter” aveva capito di tutto e di più. Nella realtà italiana, una cosa del genere non si era mai vista e quasi sicuramente non la vedremo mai più: una squadra che nel week end perderebbe anche contro una selezione di scapoli e ammogliati, insomma, mercoledì sera potrebbe staccare il biglietto per la sfida che garantirà l’accesso alla Finale dei Sogni, alla partita che ad Istanbul assegnerà la Champions.

Ha senso, tutto questo? No. Ha senso che Simone Inzaghi sia ancora sulla panchina nerazzurra?

Ce lo dirà mercoledì sera il Benfica. Che, per inciso, anche se in Portogallo non sta brillando nel presente, è un po’ più forte del Monza.

E ho detto Monza.