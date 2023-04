Inter, per fortuna ora torna la Champions

Mattia Todisco

Il periodo nero dell’Inter continua. Un film horror, che ha un copione conosciuto. Venticinque conclusioni a Salerno, undici in porta. Contro tre, di cui una è dell’ex Candreva che punisce al 90’ mettendo (per sua stessa ammissione a fine gara) un traversone per i compagni e impattando il gol di Gosens di inizio partita. Uno a uno e la crisi prosegue, oggi la squadra può ritrovarsi fuori dalla zona Champions. Il cross decisivo sorprende Onana e lascia attoniti tifosi e compagni di squadra. Compreso Lukaku, che guardando alla prova complessiva gioca la miglior partita stagionale, domina fisicamente in lungo e in largo, serve la sponda decisiva in occasione del vantaggio. Per contro, sbatte contro Ochoa, che para tutto a lui e ai restanti uomini in nerazzurro sul campo. In più coglie una traversa a porta vuota da pochi passi, bissando il piattone mancato con la Fiorentina in condizioni simili. "Difficile parlare, abbiamo visto tutti la partita che ha fatto la squadra – analizza Simone Inzaghi a fine gara –. La grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol. Paghiamo tanto il fatto di non chiudere. La squadra mette un impegno folle. Mi viene difficile spiegare un pareggio dopo quello che avremmo meritato. Normale ci sia grandissima delusione. Bisogna lavorare ancora di più, ma sull’impegno alla squadra non posso dire nulla. Abbiamo messo tutto quello che abbiamo preparato. C’è delusione, deve essere una spinta per quel che avremo nei prossimi giorni". Vale a dire Benfica-Inter di martedì, un quarto di finale di Champions League contro la grande sorpresa del torneo. Il tecnico spera di recuperare Skriniar e Calhanoglu (difficile), rilancerà probabilmente Bastoni e Dimarco a sinistra, oltre a Brozovic in mediana e Lautaro in attacco. Tutti giocatori a cui è stata risparmiata completamente o in parte la sfida dell’Arechi, anche se economicamente il quarto posto è ancora più importante del raggiungere le semifinali di Coppa. Dovrebbe essere confermato Lukaku in avanti, nonostante l’astinenza. "Sappiamo che nel calcio c’è anche un momento così – risponde Inzaghi –. Ochoa te la para con un ginocchio, prendi una traversa a porta vuota. Il momento lo stanno attraversando lui e tutti gli altri giocatori offensivi. Dopodiché la buona sorte dobbiamo portarla dalla nostra parte. Lautaro in panchina? Devo fare delle scelte, Correa e Lukaku mi sembravano i più idonei. Con una partita ogni 72 ore devo utilizzare più giocatori possibili. Chi non giocava da tempo ha dato ottime risposte". Nel post gara anche le parole di De Vrij sul futuro, forse un pizzico fuori tempo. "Cerco sempre di dare il massimo, non sono contento di non giocare tanto ma sono scelte dell’allenatore. Rinnovo? C’è un altro incontro in settimana e vedremo come andrà".