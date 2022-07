"Inter o Milan? Per Dybala meglio la Roma"

di Ilaria Checchi Per l’ex campione del Mondo, Beppe Bergomi, sono giorni di rievocazioni. Sono passati quarant’anni dalla vittoria del Mondiale del 1982, quali sensazioni le dà? "Ero alla prima del film ’Italia 1982 – Una Storia Azzurra’ a cui ho partecipato proprio il giorno dell’anniversario della vittoria e devo dire che la cosa bella è che tutti mi fanno sempre la stessa la domanda: perché quello è ricordato come il Mondiale più bello di sempre? La risposta è molteplice: in primis perché abbiamo incontrato le selezioni tecnicamente più forti e le abbiamo battute, poi perché la squadra era partita male e tra mille polemiche è riuscita poi a trionfare rendendoci tutti degli eroi; infine perché in quegli anni la società stava vivendo momenti difficili tra attentati e terrorismo e la gente aveva davvero voglia di uscire nelle piazze e festeggiare". A meno di un mese dall’inizio della serie A come vede i campioni d’Italia in carica? "Il Milan è messo molto bene, ha tanti giocatori in ogni ruolo ma la cosa più importante è che il sentimento del gruppo non è cambiato: è una squadra unita e coesa, capace di andare oltre ogni difficoltà e con questa dote può vincere ancora, soprattutto perché non ha modificato praticamente nulla rispetto al team tricolore. Con la nuova proprietà di fatto non è cambiato niente, si parla sempre di fondi che vogliono mantenere la stessa filosofia di investimento sui giovani e qualche esperto mettendo un tetto massimo al limite di spesa". L’Inter invece a che punto è? "I nerazzurri fanno le cose benissimo senza spendere soldi, prendendo giocatori a parametro zero o con diritto e obbligo di riscatto: ovviamente qualcuno dovrà essere sacrificato ma il ritorno di Lukaku, per esempio, è stato fondamentale. Romelu mi piace tantissimo, è un giocatore che fa gruppo e crea empatia ...